En las vísperas de un nuevo Superclásico en La Bombonera, Juan Román Riquelme reapareció públicamente en el canal de streaming AZZ para abordar diversos temas de la actualidad institucional y deportiva de Boca Juniors. Durante la conversación, la máxima autoridad xeneize apuntó contra Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y contra el ex presidente de la Nación y del club, Mauricio Macri, aunque sin pronunciar de forma explícita el nombre de éste último.

Al respecto, el dirigente aseveró que quien resultó perdedor en las últimas elecciones institucionales dejó en claro su deseo de que al club le vaya mal mientras no ocupe la conducción, frente a lo cual la actual comisión directiva continúa trabajando diariamente para que el plantel obtenga títulos.

En la misma línea de cuestionamientos hacia la esfera dirigencial, el mandamás boquense hizo alusión a las fricciones existentes entre el presidente del Pincha y la Asociación del Fútbol Argentino. Riquelme sostuvo que es de conocimiento público el malestar del conjunto platense con la AFA y recordó el antecedente de la semifinal disputada entre ambos clubes por la Copa de la Liga 2024 en Córdoba, encuentro que finalizó con la clasificación del León por penales bajo el arbitraje de Nazareno Arasa. En aquel cruce decisivo, pese a que diversos sectores consideraron que los fallos arbitrales perjudicaron a Boca, la dirigencia de La Ribera optó por mantener el silencio en lugar de instalar polémicas mediáticas.

"Si vos mirás el fútbol argentino, sabés bien, sabemos claramente que Estudiantes no está muy contento con AFA; creo que lo sabemos todos", disparó Romás y agregó: "Estoy hablando de una cosa que me parece que lo sabemos todos".

El rol del arbitraje y las diferencias en los tiempos de juego

Al profundizar sobre el comportamiento del arbitraje en el fútbol argentino, Riquelme consideró que los jueces son expuestos a juzgamientos desmedidos y remarcó la importancia de colaborar con su labor en el campo. "Siempre yo soy de pensar de que es más fácil siempre culpar al árbitro", dijo, y sumó: "No me gusta cuando se culpa al árbitro cuando las cosas no van bien. A la larga creo que gana el que mejor juega".

Asimismo, estableció un contraste con el fútbol europeo, señalando que mientras en el continente vecino la resolución de acciones reglamentarias demora escasos segundos, en las canchas locales los encuentros sufren interrupciones de hasta diez minutos para analizar jugadas.

En relación con las quejas habituales de las instituciones al no obtener resultados favorables, el ex 10 manifestó que resulta desacertado recurrir a los medios de comunicación para atacar a las autoridades del partido. Del mismo modo, comparó la vara de juzgamiento entre futbolistas y colegiados: explicó que los simpatizantes no olvidan los desaciertos graves cometidos por los jugadores en cotejos determinantes, argumentando que si un árbitro incurre en fallos de magnitud debería recibir las sanciones correspondientes bajo reglas equitativas. No obstante, concluyó que las falencias arbitrales no justifican los traspiés deportivos y ratificó su postura de que, a lo largo de una temporada, el torneo lo conquista aquel equipo que demuestra mejor nivel futbolístico.

La Bombonera albergará el partido homenaje a Carlos Tevez

Uno de los anuncios de mayor impacto realizados por el presidente de Boca estuvo vinculado con la despedida definitiva de Carlos Tevez. Riquelme confirmó que el encuentro homenaje se encuentra programado para el 20 de diciembre en el estadio xeneize, condicionado a que el primer equipo no tenga compromisos oficiales agendados para ese fin de semana. La jornada propuesta se sitúa en la antesala del Trofeo de Campeones estipulado para el 19 de diciembre en Córdoba, certamen al que Boca podría acceder frente a Belgrano en caso de consagrarse en el Torneo Clausura.

El proyecto del evento, que será transmitido oficialmente por la señal ESPN, proyecta un partido de duración reducida en relación con los 90 minutos reglamentarios, complementado con shows artísticos en vivo. La propuesta contempla un enfrentamiento entre el plantel de Boca campeón del mundo en 2003 y un combinado con figuras internacionales.

Entre las personalidades previstas se destacan ex compañeros e ídolos como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y el entrenador Carlos Bianchi. Adicionalmente, se conoció el deseo del Apache de invitar personalmente a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo —aprovechando la finalización de sus compromisos en Inter Miami y Al Nassr respectivamente—, mientras que Riquelme descartó su participación en el terreno de juego debido a sus condiciones físicas.

Presente deportivo, el ciclo de Arruabarrena y el análisis del Superclásico

En el ámbito estrictamente deportivo, Riquelme evaluó positivamente el presente del equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena, destacando la permanencia del club en la lucha por cuatro competencias continentales y locales. El dirigente elogió la claridad de trabajo del entrenador en su segunda etapa en el club y detalló la planificación de la nómina profesional, la cual busca disponer de dos alternativas por puesto para afrontar exigencias físicas e imponderables por lesiones. A su vez, defendió el manejo económico de la comisión directiva ante las deudas heredadas, desestimando los cuestionamientos de ex futbolistas y medios sobre la conformación del plantel y justificando el retorno de Sebastián Villa al considerar su capacidad de aporte dentro de la cancha.

Por otra parte, la máxima autoridad de La Ribera dedicó elogios al capitán Leandro Paredes, definiéndolo como un jugador fuera de serie que compite con el sentimiento de un hincha. En cuanto al plano defensivo u ofensivo, trazó una comparación conceptual entre el atacante de Racing, "Maravilla" Martínez, y Martín Palermo, remarcando las fortalezas de ambos futbolistas en la zona de definición cercana al arco rival.

De cara al Superclásico del domingo 1 de noviembre en La Bombonera, Riquelme recordó la superioridad exhibida por Boca en los últimos dos enfrentamientos ante River —club que viene de superar a Racing, mientras que el Xeneize llega tras vencer a Independiente— y analizó el impacto del entorno digital y los cánticos de la tribuna como factores de tensión en el rendimiento de los jugadores.