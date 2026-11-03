Riquelme sobre las quejas de River: “El que pierde siempre va a pedir”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, defendió la actuación del árbitro Nicolás Ramírez y lanzó una frase dirigida a los reclamos del conjunto de Núñez: “Siempre el que pierde va a pedir”.

En diálogo con TyC Sports, el dirigente respaldó las decisiones arbitrales y sostuvo que la victoria de Boca fue merecida.

Riquelme no quiso profundizar sobre las declaraciones de los dirigentes de River, pero dejó en claro su postura sobre las decisiones tomadas durante el partido. “Puedo hablar de mi club. La expulsión es expulsión. El 9 se va para el arco. Era situación clara de gol. No importa si la jugada es al segundo, a los 20 minutos, a los 90 o a los 95. Eso es lo único que puedo decir y creo que estamos todos de acuerdo”, expresó el titular xeneize

Consultado acerca de los reclamos de todo River para con el arbitraje y el VAR, Riquelme fue contundente al señalar que “siempre el que pierde va a pedir. Es así. Nosotros estamos contentos. Hemos ganado, sumado de a tres, que era lo más importante”, afirmó.

“Cuando no se consiguen resultados culpamos al árbitro”, agregó Riquelme, quien defendió la roja a Martínez Quartaal considerar que el defensor había derribado a Miguel Merentiel en una situación manifiesta de gol.

Para Riquelme, Boca fue “justo ganador”. “Son clásicos parejos, luchados, se arriesga poco. Boca fue merecedor del triunfo porque no hubo muchas situaciones de gol, pero fueron todas de Boca”, explicó.