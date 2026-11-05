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DE TERMINAR CUARTO EN EL GRUPO B, SU PRÓXIMO RIVAL SERÁ LANÚS

River: busca cerrar la fase regular con un triunfo

Después de la dura derrota en el Superclásico, el equipo de Leonardo Ponzio, clasificado para los Playoffs, enfrenta a partir de las 15 al descendido Aldosivi. Habrá dos cambios obligados
Ángel Correa volverá a ser titular en un River que necesita ganar

Por Redacción

En el mrco de la última fecha de un Torneo Clausura que ambos sufrieron casi que de principio a fin, River visita desde las 15 al descendido Aldosivi, para intentar cerrar esta primera fase con un triunfo y como el cuarto clasificado a los playoffs de la Zona B.

A fin de volver al triunfo tras la dura caída ante Boca, Leonardo Ponzio haría solo las dos modificaciones obligadas; mientras que Javier Sanguinetti podría apelar a un cambio de esquema en el José María Minella.

Es imposible hablar del presente del club de Núñez sin enfocarse en las consecuencias del traspié sufrido el último domingo. El Superclásico terminó de sepultar las chances del Millonario de ingresar a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y lo dejó obligado a buscar el título para lograr volver al máximo certamen continental. Aún con bronca y preocupado por las polémicas arbitrales que tuvieron a Nicolás Ramírez y al VAR en el eje de las críticas, tiene la obligación de dar vuelta la página para seguir adelante.

Para este partido, el uruguayo Giovanni González y Lautaro Rivero reemplazarán a Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, ambos expulsados en la Bombonera y a la espera de una sanción oficial. Además, el pibe Lucas Silva seguirá como mediocampista central ante las ausencias de Aníbal Moreno y Fausto Vera y tendrá como alternativas en el banco a dos juveniles que aún no debutaron: Santiago Espíndola y Elías Núñez, convocado por primera vez, al igual que el delantero Felipe Esquivel.

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