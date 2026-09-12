River busca su tercer triunfo con Ponzio como DT

River visitará esta tarde desde las 17.30 a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un flojísimo inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo, sobre Banfield e Independiente Rivadavia.

De esta manera, el “Millonario” alcanzó los 10 puntos y escaló hasta la décima posición, por lo que una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Ponzio ratificaría la misma formación de los últimos dos encuentros, algo que nunca sucedió durante todo el ciclo de Eduardo Coudet. La segunda etapa de Marcelo Gallardo al frente del equipo tampoco tuvo la misma formación durante tres partidos consecutivos.

Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en la octava fecha, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse cuarto.

El equipo tucumano, que es dirigido por Julio César Falcioni, también pudo escalar en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, lo que le permitió olvidarse definitivamente de la pelea por la permanencia, al menos por esta temporada.

De todos modos, el desafío del conjunto local es volver a la viuctoria en su casa porque -si bien hace 5 partidos que el Decano del Norte no pierde- se le ha hecho cuesta arriba lograr los tres puntos en el Monumental José Fierro, cosa que no consigue desde el 20 de marzo cuando le ganó 1 a 0 como local a Atlético Tucumán.

en mendoza y córdoba

La jornada del sábado tendrá además otros dos encuentros. En Mendoza, Independiente Rivadavia buscará la recuperación, cuando a partir de las 14:45 reciba al necesitado Aldosivi.

Mientras que en Córdoba, Talleres, otro de los equipos que llega con urgencias, enfrentará desde las 20, en el estadio Mario Kempes, a Unión.