River buscará el cuarto éxito al hilo ante el Globo

River, que llega con tres triunfos al hilo desde que Leonardo Ponzio se hizo cargo del plantel, recibe desde las 19 en el Monumental, a Huracán, en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura.

Luego de hilvanar tres victorias consecutivas, el Millonario va por una más que le permita afianzarse en zona de playoffs frente al Globo, que en su último duelo puso fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse tras vencer a Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán mostrando un nivel sólido.

En caso de volver a sumar de a tres, se afianzarán aún más en los puestos de clasificación a octavos y seguirán trepando en la tabla anual, con la Copa Libertadores como objetivo.

Ponzio confiaría en los mismos once por cuarto partido seguido y lograría algo que no ocurre desde el año 2016, cuando Marcelo Gallardo repitió alineación el mismo número veces durante su primer ciclo.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estarían una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

DIFÍCIL COMPROMISO DEL ROJO EN SANTA FE

Independiente tendrá esta tarde una dura visita a Unión de Santa Fe, en el que buscará un triunfo que le permita afianzarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro se jugará desde las 16:45 en el Estadio 15 de Abril, con Luis Lobo Medina como juez principal, mientras que en el VAR estará Gastón Monsón Brizuela. Televisa la cadena ESPN Premium.

Independiente llega a este enfrentamiento metido por ahora en puestos de clasificación a los playoffs, ya que en la última fecha igualó con San Lorenzo 1-1, llegó a los 14 puntos y se ubicó sexto en la Zona A.

Unión, por su parte, había enlazado una seguidilla de tres triunfos al hilo que le permitió llegar a los 13 puntos, aunque en la última fecha cayó 2-1 en su visita a Córdoba ante Talleres, por lo que descendió a la octava posición.

el clásico cordobés

Instituto y Talleres protagonisarán esta noche otra edición del clásico de Córdoba, cuando se enfrenten desde la 21.15 en el Monumental Presidente Perón. La Gloria busca seguir primero en la Zona A y se mide ante la T, que quiere seguir cosechando victorias en este nuevo ciclo.

Por último, en Mendoza. Gimnasia recibe desde las 14:30 a Deportivo Riestra.