Dos de dos para Ponzio: River venció a Independiente Rivadavia por 3 a 1 y se acomoda en el Clausura

Con una actuación consagratoria de Tomás Galván, River Plate venció 3-1 a Independiente Rivadavia en el Monumental y sumó tres puntos clave en el Torneo Clausura. El Millonario arrancó al frente con un tanto de penal de Gonzalo Montiel y parecía encaminar la historia con el primer grito de Galván. Sin embargo, la visita reaccionó con un cabezazo de Álex Arce y puso en aprietos a la defensa local hasta que, a diez minutos del final, el exjugador de Vélez selló el triunfo con un golazo desde fuera del área.

El primer intento del partido fue para los mendocinos a los 5 minutos. Álex Arce intentó con un tiro libre directo y luego con el rebote que dejó la barrera. En ambos casos, Santiago Beltrán estaba atento por si la pelota lo superaba.

Los dos equipos buscaban atacar y eso volvía entretenido el inicio del partido. Sin embargo, las situaciones claras de gol escaseaban en el Monumental.

A los 26 minutos, Ángel Correa entró al área con la pelota dominada y el uruguayo Leonard Costa lo tocó abajo. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó y señaló penal para el Millonario. Gonzalo Montiel se hizo cargo de la pena máxima y definió al medio del arco para abrir el marcador.

En el tiempo de descuento, River contó con una ocasión inmejorable para ampliar el resultado. Sebastián Driussi envió el centro atrás y Thiago Almada definió de primera, casi desde el punto penal, pero Alejo Osella la desvió sobre la línea.

La segunda parte comenzó con Independiente Rivadavia más adelantado en el campo. Al minuto de juego, Fabrizio Sartori enganchó dentro del área y sacó un potente derechazo, bien rechazado por el arquero del Millonario.

A los 9 minutos, el equipo de Leo Ponzio anotó su segundo gol en el partido. Tras otra buena combinación entre Correa y Almada, Tomás Galván capturó un rebote en el área para anotar el 2-0.

A pesar de la abultada ventaja, River perdió las marcas en el área y Arce tuvo dos chances claras para descontar, pero en ambas apareció Beltrán. La primera jugada estaba anulada por offside, pero la segunda valía: respondió a puro reflejo y evitó que se complicara un partido que parece controlado.

Sobre los 22 minutos, Independiente Rivadavia se puso a tiro del empate. José Florentín bajó la pelota de cabeza en el área para que Arce conecte también un frentazo para vencer la resistencia del arquero del Millonario.

El equipo visitante sintió el envión anímico del descuento y, 60 segundos después del gol, Luis Sequeira remató desde afuera del área y el balón se estrelló en el travesaño.

Sin embargo, a diez minutos del final, River sentenció el encuentro. Galván anotó un golazo a colocar desde la puerta del área y de esta forma convirtió su doblete.

Formaciones de River vs. Independiente Rivadavia

River: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Thiago Almada, Tomás Galván; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Hora: 19.15.

TV: TNT Sports