En un partido que debió haber definido con mayor tranquilidad, River derrotó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba y se metió en la semifinal del Clausura. Gonzalo Montiel marcó el gol millonario

River arrancó con todo el encuentro y tuvo la apertura con un cabezazo de Driussi. Iban apenas 13 minutos cuando la superioridad millonaria se trasladó al resultado. Un remate desde lejos de Santiago Espíndola comprometió al arquero Ledesma, que dio un rebote largo y Montiel estuvo rápido para marcar el 1 a 0.

Pudo pasarla peor Instituto, porque minutos después Arasa cobró penal por una mano de Leonel Mosevich pero Sebastián Driussi desperdició la chance de ampliar la ventaja porque su remate fuerte y seco pegó en la base del caño derecho de Ledesma.

La vida extra envalentonó a los cordobeses, que -de todos modos- no tuvieron efectividad en los metros finales de la cancha. River pudo llegar al segundo con un remate desviado de Correa y con un centro del propio Angelito que Montiel no alcanzó a desviar hacia el arco.

En el complemento, Ponzio incluyó a Lucas Beltrtán por Driussi. El otro Beltrán, Santiago, fue muy sólido para atenazar un tiro libre ejecutado por Jonás Acevedo. River ya no pudo mantener la intensidad de la primera media hora de juego en una cancha en muy mal estado por los recitales de la semana pasada.

Igualmente, River tuvo el segundo cuando Ángel Correa se fue mano a mano con Ledesma pero el arquero achicó bien y adivinó la definición del delantero millonario. El mismo Correa tuvo otra buena posibilidad con un remate que pasó apenas por encima del travesaño.

Un nuevo penal, esta vez de Ledesma a Tomás Galván, parecía liquidar la historia, pero el arquero se lo atajó a Tiago Almada. Enseguida, Beltrán tuvo otras dos chances claras, una de ellas en el palo.