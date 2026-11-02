River en llamas Mucha bronca contra el arbitraje de Ramírez

Ya de por si, un choque entre Boca y River es un duelo de alta temperatura. En una época en donde los arbitrajes en el fútbol argentino están constantemente en el ojo de la tormenta y frente a la ya reconocida disputa entre River y la AFA, ya en la previa desde Núñez se había vuelto a hacer referencia a la “guardia alta” para la visita a la Bombonera.

Ante la temprana y justa expulsión de Martínez Quarta, el primero en expresar su enojo en redes sociales fue el ex presidente riverplatense, Rodolfo D’Onofrio que escribió: “Que ladrones que son, un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto!!!” y más tarde agregó: “Se acuerdan en la cancha de River, si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamo. Podrá ser lo que quieran pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado, es una vergüenza”. Una vez consumada la derrota, volvió a la carga y expresó: “¿Siguen creyendo que no nos roban? Si el VAR llamaba había un penal a Otamendi y una amarilla mas para Paredes. No me callo mas, es una vergüenza el fútbol argentino. Perder es parte del deporte que te roben basta!!!”.

También, Jorge Brito, otro ex presidente millonario dejó en claro su postura y dijo: “Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”. Por último, el actual mandamás de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo manifestó: “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”.

Pero eso no fue todo, ya que los protagonistas también apuntaron contra Nicolás Ramírez en zona de vestuarios. El primero fue Montiel, expulsado a los 79’ que declaró: “No hay que normalizar esto, hay que analizar las jugadas y preguntarle al árbitro. Son decisiones que nos perjudican, no sabemos si desde arriba o los árbitros. Nosotros dijimos que había que estar atentos a cada detalle y hoy fue claro, fueron jugadas muy puntuales y en un Superclásico esto no se permite”.

Otro de los que alzó la voz, fue el capitán de la Banda, Otamendi que lejos de bajar la tensión fue más allá y manifestó: “Hoy fue claro que no se midió con la misma vara en diferentes jugadas, con amarillas y rojas, y fuimos condicionados. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, cerró el defensor.