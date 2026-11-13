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River enfrentará al Inter Miami de Messi

El partido se disputará en el Monumental, según se anunció de manera oficial

Por Redacción

River y el Inter Miami se enfrentarán en un partido amistoso el próximo 19 de enero, en lo que será el regreso de Lionel Messi al Monumental.

El amistoso fue confirmado de manera conjunta por ambos clubes a través de un posteo en las redes sociales, donde se destaca que se viene "un encuentro monumental".

En la imagen que acompañó al posteo se destaca la presencia de Lionel Messi, además de Rodrigo De Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasilero Casemiro. Por el lado de River, dicen presente Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Angel Correa y Nicolás Otamendi, todos campeones en el Mundial de Qatar 2022 con el Seleccionado nacional.

De esta manera, Messi volverá al Monumental, donde deleitó a los hinchas durante más de 20 años con la selección. La última vez que Messi jugó en ese estadio fue el 6 de octubre, en el partido que marcó su despedida del Seleccionado nacional.

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