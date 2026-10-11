River ganó con lo justo, pese al amplio dominio

River cumplió con la lógica. Sin sobrarle nada, a pesar de haber dominado todo el encuentro, le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 1-0, y se recuperó de la derrota con Huracán, el 19 de septiembre pasado, en su última presentación.

El único gol fue obra de Marcos Acuña, ni bien comenzó el partido. A pesar del triunfo, el equipo Millonario sigue fuera de los puestos de Playoffs. El miércoles que viene a las 19, River viajará a Junín para enfrentar a Sarmiento, en el partido pendiente.

Estudiantes de Río Cuarto, con la derrota, no tiene chances de mantener la categoría, por lo que en 2027 volverá a competir en la Primera Nacional.

Fue todo de River en el primer tiempo. Por la tenencia del balón, las entregas precisas y la permanente generación de juego a partir del trabajo Ángel Correa y Tobías Andrada.

Los cordobeses, con sus limitaciones de cuesta, no pudo sostener la pelota en la mitad de la cancha, y eso fue bien aprovechado por los volantes de River, que prevalecieron siempre y sin oposición.

Enseguida (a los 6), el Millonario se puso en ventaja a través de Marcos Acuña, quien conectó dentro del área un centro pasado desde la derecha de Ángel Correa.

A partir de esa conquista, River siguió siendo ampliamente superior. Punzante y peligroso con los espacios a su disposición.

Mientras que Estudiantes intentó abrir a la defensa local con pelotazos frontales, pero sus intentos no prosperaron.

River volvió a tener continuidad en el dominio, pero no pudo romper el cerrojo defensivo de la visita. Controló el partido a voluntad, generó varias situaciones de riesgo, aunque no estuvo fino de la definición. El León del Imperio cerró una actuación dignísimo, pese a que el año que viene volverá a la Primera Nacional.