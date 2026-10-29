River hace cuentas para meterse en Libertadores

La recta final del Torneo Clausura para el Millonario lo tendrá, al igual que tantos otros equipos, definiendo varias cuestiones. Una de ellas será la clasificación a las copas continentales del año 2027, donde hoy por hoy la Banda se estaría clasificando a Copa Sudamericana, trofeo que disputó también este año.

Pese a ello, aún tiene la chance de clasificarse a la Copa Libertadores, la gran obsesión en Núñez, tras ausentarse en esta edición y hacer un papel flojo en la segunda competencia más importante a nivel continental, donde quedó eliminado por penales a manos de Independiente Santa Fe.

Si bien en caso de que Boca se corone en Barranquilla habilitará un cupo, en River hacen cuentas para no depender de ello. Todavía con chances de coronarse como campeón de liga por la tabla anual, el conjunto de Leonardo Ponzio deberá para ello ganarle al Xeneize y Aldosivi en la última fecha del grupo B. Lo cierto es que el triunfo de Argentinos Juniors complicó más el panorama para el Millonario.

En caso de ganar en la Bombonera y en el Minella, necesitaría que los de Rodolfo Arruabarrena, el Bicho y el Canalla sumen como máximo un punto, que el Fortín acumule dos o menos y que tanto la Gloria y la Lepra mendocina ganen sólo uno de sus dos duelos restantes. En síntesis, para quedar en el podio sumando dos éxitos en fila, River necesita que al menos cuatro de esos seis equipos queden por debajo de 58 puntos.

En este contexto, todos en Núñez están con calculadora en mano pensando en poder volver a decir presente, tras un año ausente, en el máximo certamen a nivel clubes de Sudamérica, que es clave también para la ingeniería económica que se adoptará en el Monumental de cara al año próximo.

Ponzio y su plantel ya saben que no hay lugar para un tropiezo en el cierre de la fase de grupos y que también, en caso de no lograr el objetivo de meterse en Copa Libertadores por tabla anual, estará obligado a clasificar a playoff y coronarse en el Apertura para volver a disputar el trofeo que supo levantar en 1986, 1996, 2015 y 2018, en una misión que asoma compleja, pero no imposible, por la jerarquía con la que cuenta en el plantel.