River tendrá una durísima prueba esta noche, cuando visite a Instituto de Córdoba en busca de un lugar en las semifinales del Clausura de la Liga Profesional (LPF).

El encuentro comenzará a las 22, en el Estadio Monumental Presidente Perón y será dirigido por Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River se clasificó a los cuartos de final luego de atravesar un muy duro semestre, que comenzó con las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y en la Copa Sudamericana, que derivaron en la salida del técnico Eduardo Coudet.

Instituto, por su parte, fue uno de los mejores equipos de la fase regular, en la que finalizó primero en la Zona A con la considerable suma de 34 puntos.

Leonardo Ponzio piensa en repetir gran parte del equipo con el que derrotó por 3-1 a Lanús, con el regreso de Gonzalo Montiel tras cumplir la suspensión como gran novedad. El técnico espera por la evolución de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, que salieron por problemas físicos en su última presentación, para terminar de apuntalar el once.

PARTIDAZO EN LINIERS

Independiente visita esta noche a Vélez, en un partido en el que los dos equipos aposdtarán sus cartas en busca de acceder a las semifinales del torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se pondrá en marcha a partir de las 20, en el estadio José Amalfitani y será dirigido por Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio. La cadena TNT Sports Premium televisará las acciones del encuentro.