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GANÓ 3-2

River probó variantes en el amistoso ante Vélez

River no pierde el ritmo / X

Por Redacción

River le ganó ayer 3 a 2 a Vélez en un amistoso a puertas cerradas en el predio que el “Millonario” tiene en Ezeiza.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso con goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, mientras que Juan Cruz Policella y Matías Arias anotaron para el conjunto de Guillermo Barros Schelotto.

El encuentro se desarrolló en el contexto del parate por la fecha FIFA, en el cual ninguno de los dos equipos iba a tener competencia ya que no juegan Copa Argentina ni deben fechas del Torneo Clausura para recuperar.

El equipo titular de River que Ponzio puso en cancha fue con: Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván. Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Por otro lado, Vélez formó con: Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo , Elías Gómez ; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Jan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El marcador lo abrió Sebastián Driussi, luego empató Jan Cruz Policella y más tarde Ángel Correa volvió a adelantar a River y poner el resultado 2 a 1.

Más adelante, Vélez volvió a empatar con el tanto del juvenil Arias y por último Lucas Beltrán puso el 3 a 2 final.

La estrategia de River, en ese sentido, había sido adelantada por el propio Ponzio en la conferencia de prensa luego de la derrota ante Huracán, en el Monumental, por el torneo Clausura.

Allí, el DT había dicho: “Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing”.

Cabe destacar que Santiago Beltrán y Tobías Andrada no fueron de la partida debido a que fueron llamados por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados de la Selección argentina en la triple fecha FIFA que afrontará a partir de la semana que viene en nuestro país.

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