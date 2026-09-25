River prueba variantes para el juego ante Vélez

En medio del parate por la fecha FIFA, River no detiene su marcha y aprovechará la pausa para disputar un amistoso ante Vélez con el objetivo de mantener ritmo de competencia de cara al regreso del Torneo Clausura. El encuentro se jugará mañana desde las 10, a puertas cerradas, en el predio River Camp.

El compromiso le servirá a Leonardo Ponzio para seguir evaluando variantes y comenzar a delinear el equipo que visitará a Sarmiento de Junín el próximo 7 de octubre. Además, será una buena oportunidad para darles minutos tanto a futbolistas que habitualmente no son titulares como a aquellos que necesitan mantenerse en competencia.

Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Santiago Beltrán, Andrada ni Thiago Almada, quienes fueron convocados por Lionel Scaloni. Sin embargo, el caso del ex Vélez es particular, ya que una lesión muscular sufrida en el partido ante Atlético Tucumán le impedirá sumarse a la delegación de la Selección Argentina.

Ante estas ausencias, Ezequiel Centurión volvería a ocupar el arco, tal como ocurrió en los amistosos frente a All Boys y Estudiantes de Buenos Aires. En defensa, Ponzio apostaría por una base de titulares con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha, la intención del cuerpo técnico es comenzar a trabajar en alternativas ante las bajas de Andrada y Almada. Mauro Arambarri y Fausto Vera aparecen como los principales candidatos para conformar el doble cinco, mientras que Lautaro Pereyra y Tomás Galván podrían sumar minutos en funciones ofensivas.

Por su parte, en ataque, Ángel Correa y Sebastián Driussi asoman con ventaja para integrar la formación inicial, aunque Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán también pelean por un lugar en el equipo que buscará llegar de la mejor manera al reinicio de la competencia oficial.