A pocas horas de formar parte de la delegación de Estudiantes que viajará a Montevideo para afrontar la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el estadio Centenario, se conoció la noticia de que el Millonario tiene negociaciones avanzadas para sumar de cara a la temporada que viene al defensor albirrojo, a préstamo del Inter, Tomás Palacios.

El nacido en La Pampa, de gran rendimiento desde su llegada al Pincha, nivel que le valió ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, sería la principal opción para reforzar la defensa del conjunto de Núñez, que busca un compañero de zaga para Nicolás Otamendi, tras el flojo nivel de Lucas Martínez Quarta y las pocas variantes en un sector en donde el plantel de Leonardo Ponzio dio ventajas en este 2026.

La intención de la Banda sería hacerse con la totalidad del pase del defensor central, que ya habría prestado conformidad al Inter, club dueño de su pase, para que se avance en la negociación para vestir los colores riverplatenses en 2027.

El futbolista de 23 años lleva disputados 35 partidos en este 2026 con la camiseta albirroja y, excepto alguna ausencia por suspensión o lesión, siempre ha sido parte del once titular de Alexander Medina, a excepción de algunos partidos tras la llegada al León de Marcos Rojo. Además, convirtió un gol con el León ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura.

De esta manera, el ex jugador de Talleres, Independiente Rivadavia, Inter y Monza, a pocas semanas de culminar su préstamo con Estudiantes parece tomar otro rumbo, aunque la palabra final en las negociaciones con River la tendrá el Inter, club dueño de su pase, que buscará probablemente buscará sacar un rédito económico tras el paso del joven defensor por la escuadra albirroja en este 2026, donde este sábado podría estar disputando sus últimos minutos a la espera de la definición del futuro de su carrera, que ya despertó pretendientes.