River tendrá dos cambios obligados para el clásico

El entrenador Leonardo Ponzio, que espera poder extender su continuidad al frente del plantel después de diciembre, prepara el equipo de River para recibir a Racing en el Monumental con dos variantes obligadas y tácticas clave de cara a la recta final del torneo, donde el Millonario (sexto en el Grupo B y séptimo en la Tabla Anual) busca asegurar su boleto a los playoffs y a la Copa Libertadores 2027.

La baja más sensible para afrontar el clásico del domingo es la de Lucas Martínez Quarta, quien llegó al límite de las tarjetas amarillas para especular con el Superclásico ante Boca y para reemplazarlo en la zaga central junto a Nicolás Otamendi, el técnico Millonario evalúa incluir a Lautaro Rivero o bien a Tobías Ramírez.

El primero, el defensor de las inferiores, cuenta con mayores chances tras sumar rodaje en la consideración del cuerpo técnico, lo que ubicaría a Otamendi como primer marcador central.

Por otra parte, el lateral Marcos Acuña superó un golpe en el empeine que lo marginó del último duelo ante Belgrano, en Córdoba, y se perfila para regresar a la titularidad en el lateral izquierdo en reemplazo, en este caso, de Francisco Ortega.

En la ofensiva, el técnico mantiene la incógnita sobre si ratificará a Lucas Beltrán desde el arranque o si apostará por Sebastián Driussi, que ingresó en el complemento ante Belgrano.

Cabe destacar que Fausto Vera sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará inactivo al menos tres semanas (se perdería inclusive el Superclásico), mientras que el resto del plantel se encuentra a disposición tras los trabajos regenerativos que llevó adelante en Ezeiza.

De esta manera, y de nomediar contratiempos de último momento, la formación probable formación para el clásico sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero o Tobías Ramírez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. En el amistoso de ayer, River empató 1-1 con Ferro.