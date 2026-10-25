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Desde las 19:15, en el monumental

River va por otro paso ante un Racing que atraviesa su peor crisis

Leonardo Ponzio incluyó de entrada a Lautaro Rivero en reemplazo del suspendido Martínez Quarta. Y el pibe Ortega jugará por Acuña
lautaro rivero será titular en lugar del suspendido martínez quarta / x

Por Redacción

River, que se juega sus últimos cartuchos en estas tres fechas finales de la fase regular, recibe a Racing, en el Monumental, en busca de un triunfo que lo deje más cerca de los playoffs, y que además, representaría la estocada final para una “Academia” que está en caída libre.

El encuentro, programado para las 19:15, se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Felipe Viola.

River viene de golear 3 a 0 a Belgrano en el Mario Alberto Kempes y se acomodó en ambas tablas. Pese a que el anhelo de quedarse con la tabla anual parece casi utópico, podría meterse en la próxima Copa Libertadores si gana lo que le queda y los de arriba pierden puntos. Con 49 unidades se encuentra octavo, a cinco del líder Boca y a cuatro de Rosario Central, el último de los que hoy estarían clasificando al certamen más prestigioso del continente. En su zona está sexto con 20.

El Millonario buscará prolongar una muy buena racha frente a Racing, rival con el que no pierde en el Monumental desde 2017. En aquella oportunidad la Academia se impuso por 3 a 2 con goles de Miguel Barbieri, Lautaro Martínez y Marcos Acuña -para el local descontaron Marcelo Larrondo y Jonathan Maidana-, y no pudo volver a ganar en sus seis visitas posteriores.

En cuando a la formación, Leonardo Ponzio haría un cambio con respecto al equipo que se floreó en Córdoba. Lucas Martínez Quarta, suspendido por cinco amarillas, le dejará su lugar a Lautaro Rivero. Acuña, por su parte, aún no está recuperado del traumatismo en el empeine del pie izquierdo ni de la molestia en el hombro izquierdo que le surgió en el duelo ante Sarmiento y todo indica que se perderá su segundo partido consecutivo. Francisco Ortega volvería a ser titular.

Racing, pñor su parte, viene de igualar 1 a 1 el clásico ante Independiente y se fue reprobado por los hinchas presentes en el Cilindro de Avellaneda. Con apenas 12 puntos, marcha 13° en la Zona B y 23° en la tabla anual, ya sin chances matemáticas de clasificar a una copa internacional.

En cuanto al once, Sebastián Romero mantiene dos dudas. Ezequiel Cannavo y Juan Barinaga pugnan por un lugar en el lateral derecho, mientras que Leonel Pérez y el juvenil Alejandro Tello hacen lo propio por un hueco en el medio.

El historial más desparejo: River ganó 113 veces, la Academia 69 y empataron 63

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