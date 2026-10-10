River vuelve al ruedo con un solo objetivo: el triunfo

River, que vuelve al ruedo tras más de veinte días, recibe esta noche desde las 21:30 a Estudiantes de Río Cuarto, con la obligación de ganar para volver a meterse en puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Monumental, será dirigido por Nazareno Arasa y tendrá la teñevisación de ESPN Premium.

River llega a este encuentro tras una larga inactividad, ya que lleva tres semanas sin jugar. Su última presentación oficial fue el 19 de septiembre, cuando cayó 2-1 en condición de local contra Huracán.

Aquel encuentro significó el final de la buena racha con la que había comenzado el interinato de Leonardo Ponzio como DT, ya que desde su llegada habían derrotado de manera consecutiva a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

River llega a esta fecha en la novena fecha con 13 puntos, por lo que está obligado a ganar para meterse nuevamente en puestos de clasificación de playoffs.

De todas maneras, tiene un partido menos que el resto de los equipos debido a que debe su encuentro frente a Sarmiento correspondiente a la undécima fecha.

En el estadio Claudio Chiqui Tapia, Barracas Central enfrenta a Huracán, desde las 15:45. El equipo de Damián Ayude viene de derrotar 3-2 a Atlético, en Tucumán en un partidazo, con goles de Enzo Taborda y un doblete de Nicolás Orsini.

Mientras que Huracán viene de derrotar 1-0 a Aldosivi y ya son tres los triunfos al hilo para los dirigidos por Diego Martínez.

Por último, Tigre y Banfield jugarán desde las 19.15 en el Estadio José Dellagiovanna.