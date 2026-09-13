River y un triunfo agónico en Tucumán

El ciclo de Leonardo Ponzio sigue invicto y no sólo eso, sino que desde la asunción del ex mediocampista riverplatense, el conjunto de Núñez únicamente suma de a tres en el Torneo Clausura.

En una lluviosa jornada en Tucumán, la Banda se impuso sobre el cierre del partido al Decano, que tuvo que padecer la expulsión de Franco Nicola a los 13’ de la primera etapa. A partir de allí, a los dirigidos por Julio César Falcioni se les hizo todo más cuesta arriba y el panorama se les complicó aún más cuando a los 22’ apareció Tobías Andrada para poner en ventaja a la visita con un disparo entrando al área de la escuadra tucumana.

En el complemento, con algunos ingresos desde el banco de suplentes, Atlético Tucumán pareció reaccionar y tuvo un tiro en el palo a los 75’ mediante de Alexis Canelo, que pudo haber significado la igualdad. Sin embargo, en una cancha pesada, en desventaja y con un hombre menos, los locales llegarían a la igualdad 83’ mediante un cabezazo del defensor central Clever Ferreira.

Cuando todo parecía que terminaba en igualdad y que River se traía un punto con sabor a derrota por gozar con un hombre de más en gran parte del partido, a los 91’ aparecería el hombre de la Selección Argentina, Thiago Almada para vencer con un disparo rasante dentro del área a Luis Ingolotti y sentenciar la victoria millonaria, la cual es la tercera consecutiva del ciclo Ponzio y la cuarta en el campeonato.

Durante el partido, Canelo recibió una patada criminal de Arambarri, y el árbitro solo l,o amonestó. Falcioni entró para reclamarle a Andrés Gariano sobre la jugada, y éste lo terminó de expulsar. En conferencia de prensa, el Emperador fue contundente: “Cuando me cagan, me doy cuenta...”