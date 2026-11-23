El argelino Riyad Mahrez, estrella del Al Shamal catarí, sorprendió a los jugadores del Al Ahli saudí con un gesto cariñoso y con tono de recuerdos. Se supo que Mahrez visitó la concentración del conjunto saudí horas antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos, que se disputa este lunes por la noche en el marco de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Varias cuentas en redes sociales difundieron una imagen de Mahrez durante su visita a la concentración del Al Ahli, una escena que trajo a la memoria los tres años que el astro argelino pasó vistiendo la camiseta del club. La visita se produce antes del primer enfrentamiento de Mahrez con su exequipo desde su llegada al Al Shamal catarí. Esta vez estará en el bando contrario, ya que se prepara para defender los colores de su nuevo club ante sus antiguos compañeros.

El Al Ahli visita al Al Shamal en el estadio Al Bayt, en la ciudad catarí de Al Khor, en la quinta jornada de la fase de liga de la zona Oeste de la Liga de Campeones de la AFC Élite.

Tres años "maravillosos" en el Al Ahli

Cabe recordar que Mahrez ya se había referido al partido en la rueda de prensa previa, en la que aseguró que los tres años que pasó en el Al Ahli fueron maravillosos. Añadió que guarda bonitos recuerdos del club y de su afición, aunque subrayó la necesidad de dejar a un lado los sentimientos y centrarse en conseguir la victoria con la camiseta del Al Shamal.

Es así que el Al Ahli anunció oficialmente la salida de Mahrez el 4 de julio de 2026, tras tres temporadas en el equipo, al que llegó procedente del Manchester City inglés en el verano de 2023. Mahrez dejó una huella evidente en el Al Ahli, con el que disputó 122 partidos en todas las competiciones, en los que marcó 37 goles y repartió 46 asistencias.

El astro argelino contribuyó a una de las etapas continentales más destacadas de la historia del club, con el que conquistó la Liga de Campeones de la AFC Élite en dos ocasiones consecutivas, en las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, además de la Supercopa de Arabia Saudí en 2025.

El partido de hoy tiene una gran importancia para ambos equipos en la lucha por las plazas de clasificación. El Al Ahli afronta el encuentro en la sexta posición de la clasificación de la zona Oeste, con 8 puntos fruto de dos victorias y dos empates, sin haber perdido ningún partido en las cuatro primeras jornadas.

Por su parte, el Al Shamal catarí ocupa la octava posición con 5 puntos, tras sumar una victoria, dos empates y una derrota, y buscará aprovechar el factor campo y el apoyo de su afición para recortar distancias con el Al Ahli.