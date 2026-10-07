Rojo espera la habilitación para disputar el Clausura

A la espera de la oficialización del regreso de Marcos Rojo a Estudiantes, la dirigencia albirroja trabaja para que el defensor pueda disputar los partidos que restan del Torneo Clausura.

En las próximas horas, el futbolista firmará contrato por un año con la Institución y quedará confirmado su tercer ciclo en el Club. Como ya quedó dicho, el hombre de 36 años retorna al Pincha para jugar las semifinales de Libertadores ante Flamengo, debido a las bajas de Tomás Palacios y Leandro González Pirez con límite de amarillas, quienes tendrán que cumplir la sanción en el primer juego de la serie.

Sin embargo, la dirigencia trabaja a contrarreloj para poder inscribir al marcador central en la lista de buena fe del campeonato actual. De momento no consiguió el aval, pero apura para conseguirlo.

De esta manera, las próximas horas serán claves que Marcos Rojo ponga el gancho con Estudiantes y se incorpore al plantel para preparar los juegos con Flamengo y esperar la confirmación para jugar la recta final del torneo.