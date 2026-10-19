Rojo pasó la prueba y no se resigna para la Copa

El día llegó. Marcos Rojo tuvo su reestreno con la camiseta de Estudiantes. Si bien el resultado final no fue el esperado, el marcador central cumplió con sus funciones y dejó señales positivas de cara al compromiso decisivo del jueves ante Flamengo, en la noche de Río de Janeiro.

Luego de 2.435 días, el futbolista de 34 años volvió a vestir la camiseta albirroja. Fue ayer, en el partido frente a San Lorenzo en el Estadio UNO. El público estudiantil lo recibió con una indiferencia camuflada en aplausos, como si aquella herida aún siguiera sin cicatrizar.

Sin embargo, con un buen inicio de partido, marcando presencia, seguridad y liderazgo, el defensor logró que tanto los hinchas como el entrenador aprobaran su actuación. El zaguero se mostró firme en cada intervención, preciso en los cruces y con voz de mando para ordenar a la última línea.

Más allá de sus buenas sensaciones, hubo una jugada que condicionó su rendimiento: una infracción en campo propio –manotazo en la cara a Rodrigo Auzmendi– que derivó en un tiro libre para San Lorenzo y que terminó con el gol del empate. Una acción puntual que empañó una presentación que, hasta entonces, venía siendo positiva.

Ya en el complemento, Rojo sostuvo su rendimiento inicial y cumplió con creces. Su actuación dejó en claro que está en condiciones de pelear por un lugar entre los titulares y alimentó las posibilidades de que sea parte del once inicial el jueves, cuando Estudiantes visite a Flamengo en busca del pase a la final de la Copa Libertadores.

Con poco tiempo para preparar la revancha en Brasil, el defensor dejó una señal alentadora para Alexander Medina. El día de su regreso ya quedó atrás; ahora, Rojo quiere ganarse un lugar en una cita que puede marcar la temporada del conjunto estudiantil.

No obstante, Estudiantes se encuentra a la expectativa de una resolución favorable por parte del TAS para que Marcos Rojo pueda jugar en Río de Janiero, y ser titular. En este contexto, de momento, el Club no fue notificado y espera recibir una respuesta en la jornada de hoy. Se viven horas intensas en City Bell en el ínterin de aguardar por recibir la habilitación correspondiente.