Rojo se acerca al Pincha, que busca algo más

El experimentado defensor central Marcos Rojo volvió a ausentarse por segundo día consecutivo al entrenamiento de Racing como método para exigir ser transferido a Estudiantes, club en el que se formó como profesional. A esta hora, es casi un hecho su arribo a La Plata.

El central de 36 años mantuvo negociaciones y llegó a un acuerdo para tener su tercer ciclo en el Pincha, aunque la negativa del presidente Diego Milito pareció derribar momentáneamente el acuerdo, además de romper la relación entre ambos. Sin embargo, como viene informando este medio, el hombre con pasado en Manchester United mantuvo contactos con la mesa chica del fútbol estudiantil y todos los caminos conducen al regreso del hijo pródigo a City Bell.

Marcos Rojo atraviesa un momento tumultuoso en su carrera, con el deseo de regresar a Estudiantes ante la oportunidad de jugar la semifinal de la Copa Libertadores, a pesar de la negativa de la dirigencia dueña de su pase.

En medio de la crisis deportiva de Racing, que recientemente se quedó sin entrenador ante el despido de Juan Pablo Vojvoda, y considerado como uno de los referentes del plantel, en el que venía siendo titular habitualmente, fue tentado por el contexto para regresar a Estudiantes de La Plata.

A pesar de haber perdido el cariño de los simpatizantes pincharratas, que lo reprueban con insultos y silbidos en cada partido que lo enfrentan luego de su llegada a Boca en 2021, el marcador central sostuvo los buenos tratos con el presidente Juan Sebastián Verón, que optó por llamarlo al contar con diversas bajas en la previa de la semifinal de la Copa Libertadores.

Como es de público conocimiento, el conjunto platense no podrá utilizar a los defensores Leandro González Pirez y Tomás Palacios en el partido de ida ante el Mengao en UNO, por acumulación de amarillas, y eligió a Marcos Rojo como el jugador idóneo para ponerse la camiseta, aunque Milito intenta poner palos en la rueda para que no se haga el pase.

Según trascendió, el presidente de la Academia puso tres condiciones para que se lleve a cabo la operación. Para rescindir el contrato antes de diciembre, la dirigencia exige que el Pincha pague un resarcimiento por los tres meses restantes de vínculo.

Además, el club comprador debe asumir la deuda salarial completa que Avellaneda mantiene con el jugador y abonar un bonus jugoso por cada partido que el defensor logre disputar en la Copa Libertadores.

Si la dirigencia del Pincha cumple punto por punto con las tres pautas fijadas por Racing, el zurdo vuelve a La Plata de inmediato. Si la operación fracasa por diferencias económicas, Rojo quedará retenido legalmente hasta fin de año.

Por otro lado, Estudiantes también está en la búsqueda de otro volante central para reemplazar la baja de Gabriel Neves. El uruguayo que fue operado el miércoles por la tarde, libera un cupo en todas las competencias para sumar un nuevo nombre.

Si bien el nombre de Enzo Pérez es el que circula por varios medios, y en las redes, sobretodo, desde la dirigencia albirroja buscan otra opción de variante para Ezequiel Piovi en el mediocampo.