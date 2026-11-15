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Ronaldinho regresó al fútbol profesional a los 46 años y disputó un encuentro en el ascenso de Italia

El jugador brasileño fue titular, jugó 45 minutos y participó en la jugada del primer gol en el triunfo 2-0 del Ravenna FC

Por Redacción

Ronaldinho volvió a ser noticia este domingo después de sorprender al mundo del fútbol con su regreso a las canchas a los 46 años. En esta oportunidad, el astro brasileño vistió la camiseta del Ravenna FC, que derrotó 2-0 al Forlì por la fecha 14 de la Serie C, la tercera categoría del fútbol italiano.

El exjugador del Barcelona fue titular, utilizó la emblemática camiseta número 10 y disputó los primeros 45 minutos. Antes de ser reemplazado en el entretiempo, dejó destellos de su jerarquía al participar en la jugada que terminó con el gol de Giulio Donati, autor del 1-0 parcial.

Su salida del campo estuvo acompañada por una ensordecedora ovación de los hinchas del Ravenna. Durante varios minutos, Ronaldinho recorrió el terreno de juego y levantó los brazos para agradecer el cariño del público, que celebró la posibilidad de volver a verlo en acción.

La presencia del brasileño había generado una enorme expectativa entre los simpatizantes, ya que no se trató de una aparición protocolar ni de un partido de exhibición: Ronaldinho volvió a competir oficialmente en el estadio Bruno Benelli, después de más de una década sin disputar un encuentro por los puntos.

Cabe señalar que el futbolista había jugado por última vez como profesional con la camiseta de Fluminense en septiembre de 2015 y anunció su retiro definitivo en 2018. Su desembarco en el ascenso italiano tiene un trasfondo particular: el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, es amigo del brasileño desde hace años, anunció su fichaje en junio y lo presentó oficialmente a finales de agosto, momento en el que Ronaldinho también adquirió una participación accionaria en el club.

“Ha sido maravilloso estar aquí, jugando y viviendo los momentos previos al partido en el vestuario. Ha sido magnífico ver a tantos jóvenes futbolistas que crecieron viéndome jugar y que hoy se encuentran entrando al campo conmigo”, señaló el campeón del mundo con Brasil luego del encuentro.

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