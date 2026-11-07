Rosario Central vence a Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central le gana esta tarde por 1-0, en condición de local, a Estudiantes de Río Cuarto, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, en un encuentro donde busca ganar para consagrarse Campeón de Liga.

Con este resultado, equipo rosarino se quedaría con el título debido a que Boca empata sin goles con Defensa y Justicia y Argentinos Juniors pierde frente a Huracán.

Formaciones Rosario Central – Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Gonzalo González, Lucas Baños, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar, Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Héctor Paletta.