Rosario Central jugó un gran primer tiempo, en el que consiguió la ventaja suficiente para derrotar a Gimnasia de Mendoza por 3 a 1 y meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

En un partido que se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, el local ganó con los tantos de Jaminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera en contra, a los 6, 8 y 40 minutos del primer tiempo, mientras que Facundo Lencioni descontó en tiempo cumplido de la segunda etapa.

La victoria clasificó al equipo de Jorge Almirón a los cuartos de final del certamen, instancia en la que volverá a ser local, midiéndose ante Barracas Central con día y hora a confirmar.

En un comienzo arrollador, el “Canalla” abrió el marcador a los seis minutos, con un pase largo desde la defensa de Juan Giménez para la aparición de Campaz por izquierda, quien aprovechó un desentendimiento entre Luciano Paredes y el arquero César Rigamonti para quedarse con la pelota, eludir al guardameta y definir al gol.

Solo dos minutos más tarde, el propio mediocampista colombiano presionó alto y recuperó ante una defensa abierta, sirviéndole la pelota a Enzo Copetti, quien llegó hasta el borde del área y, abriendo el pie derecho, puso su disparo lejos del alcance de Rigamonti.

Dueño de un primer tiempo espectacular, Campaz generó la llegada del tercer gol. Otra vez por izquierda, a los 40 minutos, el “Bicho” encaró a Luciano Paredes, se frenó y combinó con Vicente Pizarro, levantando la pelota para habilitar el desborde del mediocampista: su centro atrás fue empujado contra su propio arco por Carrera.

El ingreso del astro Ángel Di María en el segundo tiempo estuvo cerca de terminar en el cuarto gol a los 30 minutos, cuando el extremo aprovechó una nueva desatención defensiva e intentó meter un córner olímpico, que pegó en el primer palo mientras el arquero rival ni siquiera estaba mirando la jugada.

A los 45 de la segunda etapa, el delantero Brian Andrada sacó un remate centralizado desde el costado derecho que iba a las manos de Jeremías Ledesma, quien no pudo controlar y dejó un rebote largo, empujado contra la red por Facundo Lencioni.