Por el Top 14, Los Tilos derrotó como visitante a Belgrano por 40-30 y extendió su espectacular racha. El equipo de Barrio Obrero sigue firme en la pelea por meterse en los playoffs y llegará a las últimas fechas con posibilidades concretas de conseguir ese objetivo. El próximo compromiso, ante el quinto de la tabla, será determinante para sus aspiraciones.

La contracara fue La Plata RC. El Canario perdió 42-22 en su visita a Alumni y volvió a quedar involucrado en la pelea por la permanencia. Además, afrontó el partido con tres bajas respecto del encuentro anterior.

Dentro de ese panorama, la derrota de Buenos Aires ante CASI resultó un dato favorable para La Plata, que sigue en la lucha junto a Buenos Aires y Los Matreros por escapar de la zona comprometida. La próxima fecha tendrá un partido clave ante Champagnat, en Gonnet, donde el Canario necesitará sumar de a cinco para conseguir algo de alivio.

VIDEO | Martín Cabrera | Informe del rugby

Síntesis Los Tilos - Belgrano

BELGRANO: 30: 1. Francisco Ferronato, 2. Francisco Lusarreta, 3. Lisandro García Dragui, 4. Mateo Navarro, 5. Rodrigo Fernández Criado, 6. Juan Penoucos, 7. Julian Rebussone (C), 8. Augusto Vaccarino, 9. Theo Blacksley, 10. Nicolas Spinelli, 11. Felix Ceñal, 12. Pedro Tramezzani, 13. Tomas Etchepare, 14. Ignacio Díaz, 15. Pedro Arana.

E: G. Tramezzani

LOS TILOS: 40: 1 Manuel Puertas, 2 Hipólito San Sebastián, 3 Ramiro Berardi, 4 Juan Blaiotta Lago, 5 Bautista Gatti, 6 Eliseo Chiavassa, 7 Felipe Puertas, 8 Felipe Bares (C), 9 Marcos Albina, 10 Joaquin Tuculet, 11 Gastón Martínez Salgado, 12 Segundo Tuculet, 13 Thiago Bassagaisteguy, 14 Ignacio Guichon, 15 Bautista Santamarina.

E: R. Bernal, L. Fioravanti y M. Albina

Tantos: PT 3m. Penal B. Spinelli ( BA); 5m. Try I. Guichon convertido por B. Santamarina (LT); 16m. Try T. Blacksley convertido por N. Spinelli (BA); 19m. Try G. Martínez Salgado convertido por B. Santamarina (LT); 28m. Penal B. Santamarina (LT); 38m. Penal B. Santamarina (LT). Parcial: Belgrano Athletic 10 - Los Tilos 20.

ST: 44m Penal N. Spinelli (BA); 48m. Penal B. Santamarina (LT); 54m. Penal B. Santamarina (LT); 56 Try M. Albina convertido por B. Santamarina (LT); 65m. Try A. Vaccarino convertido por N. Spinelli (BA); 70m. Try F. Bares convertido por M. Cordero (LT); 76m. Try I. Díaz (BA); 80m. Try Lusarreta (BA)

Incidencias: 52m. Expulsado: J. Rebussone (BA); 60m. y 64m. Amonestados: R. Berardi y E. Chiavassa (LT).

Ingresaron en el ST: A. López Feybli por S. Tuculet; N. Fernández Vega por J. Tuculet; M. Leiva por J. Blaiotta Lago; C. Carruccio por H. San Sebastián; F. Maffei por R. Berardi; L. Torboli por F. Puertas; E. Basualdo por M. Puertas; M. Cordero por B. Santamarina.

Síntesis La Plata RC vs Alumni

ALUMNI (42): J. C. Bottoni, Lamelas, Cozzi, Mora, Alduncin, I. Cubilla, Anderson, Neyra; R. Testoni, Díaz Luzzi, Castanier, F. Testoni, Pernas, Fuentes, Wade.

LA PLATA (22): Casin, Erriest, Luna, Ozog, Kucic, Mendieta, Ringuelet, Bernasconi; De la Fuente, Di Lucca, Addiechi, Paz Rizzoli, Juliano, Arteche, Suárez Folch.

En LP ingresaron: Del Cerro, Patat, Barreiro, Carnicero, Rinaldi, Soto y Sica x Casin, Luna, Ozog, Kucic, De la Fuente y Di Lucca.

Tantos PT 7’ Fuentes x Díaz Luzzi (AA), 17’ Penal x Suárez Folch (LP), 19’ Cubilla x Díaz Luzzi (AA), 23’ Suárez Folch x el mismo (LP), 34’ Neyra x Díaz Luzzi (AA), 38’ Alduncin x Díaz Luzzi (AA)

ST 18’ Arteche (LP), 23’ Cubilla x Díaz Luzzi (AA), 30’ Anderson x Díaz Luzzi (AA), 34’ Addiechi x Suárez Folch (LP)

Amarillas: Ringuelet y Ozog (LP), Testoni (AA)

San Luis sigue firme rumbo al ascenso

En Primera A, San Luis volvió a demostrar por qué es el gran candidato al ascenso directo. El Marista venció como visitante a Lomas por 22-3, mantuvo el liderazgo y dio otro paso hacia el objetivo de regresar al Top 14.

Lomas es uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla, junto con San Cirano, por lo que el triunfo representó otra prueba exigente superada por el conjunto platense, que continúa como único puntero y cada vez está más cerca de sellar su regreso a la máxima categoría.

En la otra cara de la tabla quedó Universitario. La U perdió en Gonnet ante San Albano por 32-24, en un partido ante uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia. Matemáticamente todavía conserva posibilidades de mantener la categoría, pero quedó muy comprometido de cara a las últimas fechas.

Derrota de Albatros y de Berisso

En Segunda, Albatros no pudo recuperar la senda del triunfo y cayó ante Las Cañas por 47-31.

Por su parte, en Tercera, Berisso perdió como visitante frente a PAC de General Rodríguez por 62-19.

Así se cerró una nueva jornada de intenso frío para el rugby de la región, que dejó como principales noticias el décimo triunfo consecutivo de Los Tilos y una nueva victoria de San Luis, mientras La Plata y Universitario deberán afrontar fechas decisivas en sus respectivas peleas por mantenerse en el Top 14.