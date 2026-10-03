Rugby: Los Tilos y La Plata perdieron, San Luis quedó a un paso del ascenso

Se empieza a definir el Top 14 de la URBA y los equipos de la Ciudad afrontaron una jornada con distintos objetivos en la recta final de la temporada.

Uno de los resultados más importantes para el rugby platense fue el triunfo de San Luis, que goleó 45-0 a San Andrés y quedó a un paso de concretar su regreso al Top 14. Sin embargo, la victoria de San Cirano ante Deportivo Francesa obligó al Marista a esperar una fecha más.

San Luis goleó, pero deberá esperar

El Marista visitó a San Andrés con la posibilidad de conseguir el ascenso de manera matemática. Para lograrlo en esta jornada necesitaba ganar con punto bonus y que San Cirano perdiera ante Deportivo Francesa. En ese escenario, San Luis le habría sacado 15 puntos a su rival con tres fechas por disputar.

Otra alternativa era ganar sin bonus y que San Cirano no sumara puntos.

San Luis hizo su parte y lo hizo con contundencia: goleó 45-0 a San Andrés.

Pero San Cirano también consiguió el triunfo. El equipo de Villa Celina derrotó 33-25 a Deportivo Francesa, por lo que el Marista deberá esperar para concretar matemáticamente su regreso al Top 14.

Los Tilos no pudo ante Newman

Los Tilos tenía una parada muy exigente frente a Newman, que llegaba con una racha de 20 victorias consecutivas y ya había asegurado su lugar en los playoffs.

El Verde necesitaba ganar para mantener sus posibilidades de meterse entre los equipos que pelearán por el título y, además, esperaba un resultado favorable de CASI.

Finalmente, Los Tilos no pudo dar el golpe y cayó 36-25 ante Newman, por lo que complicó sus posibilidades en la pelea por ingresar a los playoffs.

Dura derrota de La Plata ante Hindú

La Plata llegaba a esta fecha después de conseguir un triunfo importante la semana pasada en Gonnet y visitó a Hindú, en Don Torcuato.

El Canario buscaba dar otro paso hacia la permanencia frente a un rival que también pelea por ingresar a los playoffs.

Sin embargo, el conjunto platense sufrió una contundente derrota: Hindú se impuso 63-12.

Triunfo de Universitario

En la misma categoría, Universitario afrontó una nueva fecha en su lucha por mantener las posibilidades matemáticas de permanecer en la divisional.

El panorama era complicado, pero el equipo platense consiguió una victoria de alto voltaje: derrotó 45-43 a su rival y sumó puntos importantes en la recta final del campeonato.

Albatros volvió a ganar

En Segunda, Albatros buscaba cortar una racha negativa y consiguió una victoria como visitante.

El equipo platense derrotó 22-16 a Mercedes y sumó un triunfo que le permite recuperar terreno en la parte final del torneo.

Berisso sufrió una dura derrota

En Tercera, Berisso, que ya tiene confirmado su descenso, visitó a Arsenal Náutico Zárate.

El conjunto de la región no pudo ante el local y sufrió una contundente derrota por 73-0.