Rulli ante la chance de ser titular y llevar la cinta

Gerónimo Rulli tiene una oportunidad importante con la Selección Argentina. Esta noche, cuando la Albiceleste reciba a Uruguay, el arquero surgido de Estudiantes aparece como una de las alternativas para ocupar el lugar de Emiliano Martínez, quien continúa recuperándose de una lesión.

El Dibu sufrió una fractura de mandíbula y maxilar que requirió una intervención quirúrgica y todavía no está en condiciones de volver a la actividad. Ante este panorama, Lionel Scaloni deberá definir quién estará bajo los tres palos en el clásico rioplatense, con Rulli como principal candidato para reemplazarlo.

En la previa del encuentro, el entrenador también se refirió a la posibilidad de que el ex arquero del Pincha asuma la capitanía en caso de ser titular. “En principio, si está Emiliano (Martínez), el capitán será Emiliano; si no está y ataja Gero (Rulli), el capitán será Gero, por una cuestión que lo merece. Siempre ha tenido un comportamiento increíble, es un chico muy respetado y está desde el primer momento con nosotros”, expresó.

De esta manera, Rulli podría tener una doble responsabilidad en el encuentro ante Uruguay: defender el arco argentino y llevar la cinta de capitán. Una oportunidad importante para el guardameta, que buscará aprovechar la ausencia de Martínez para sumar protagonismo en el seleccionado.