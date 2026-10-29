Rulli se vistió de héroe para darle el pase por penales al Manchester City

El futbolista surgido de las inferiores pincharratas tuvo un rol central para darle la clasificación al Manchester City a la siguiente ronda de la Copa de la Liga Inglesa al tapar dos penales, luego de lo que fue el empate 2-2 en los 90’.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca, comenzó perdiendo a los 30’ por el gol de Yalcouyé. Sin embargo, diez minutos más tarde, aparecería Kovacic para igualar el trámite. En el complemento, la visita nuevamente pasaría al frente con Rutter como su carta goleadora. A pesar de ello, la escuadra de Manchester, volvería a empardar las cosas a los 72’ gracias a Reis.

De esta manera, todo derivó en los tiros desde el punto del penal para definir quien pasaría a la siguiente fase. Allí el ex Estudiantes se vistió de héroe y tapó el cuarto y quinto tiro de la serie, para que su equipo continúe en carrera para quedarse con dicha competencia.

CON MESSI DE TITULAR, INTER MIAMI IGUALÓ CON CINCINNATI

Por la Conferencia Este de la MLS, las Garzas no pudieron lograr los tres puntos como local e igualaron 2-2 en el Nu Stadium.

La cuenta para el conjunto de Florida, la abrió Luis Suárez a los 61’, pero en una ráfaga la visita se puso por delante con los goles de Kenji Mboma Dem a los 80’ y Samuel Gidi a los 86’. Sin embargo, a los 90’, aparecería Riquelme Fillipi para poner cifras definitivas al encuentro y salvar de la derrota a la escuadra dirigida por Cristian “Kily” González, en la cual fue titular Lionel Messi. Con esta igualdad, el Inter quedó en tercer lugar en su conferencia con 56 puntos.