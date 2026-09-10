Rybakina, del rechazo en gimnasia a lo más alto del tenis femenino

Elena Rybakina es la nueva reina del tenis femenino. Nació y creció en Moscú. A lo largo de su infancia se formó como gimnasta y patinadora sobre hielo, dos de las disciplinas más populares en dicho país de origen. Sin embargo, los juicios sobre su estatura hicieron que renunciara al sueño inicial para encaminarse en un nuevo reto: convertirse en tenista profesional.

“Mi papá me introdujo en el tenis a los seis años. Antes, hacía gimnasia y patinaje sobre hielo con mi hermana. Pero debido a mi estatura (1,84 metros) dijeron que no podía ser profesional. Así que nos separamos. Una sería profesional y otra lo haría sólo por diversión”, recordaba Lena en una entrevista.

“Entonces, mi padre sugirió que intentara con el tenis, porque él ama ese deporte. Intentó competir cuando tenía veinte años. Así fueron mis inicios en este deporte”. Y lo que en dos disciplinas se había convertido en una desventaja, terminó transformándose en una gran ventaja para su desarrollo como tenista.

En sus épocas como juvenil llegó a posicionarse como la número tres del mundo, ganó seis títulos -incluyendo el Campeonato Internacional de Italia perteneciente a la máxima categoría- y sumó semifinales en Roland Garros y en el Open de Australia.

Justamente en sus años como Junior, Rybakina tomó dimensión real sobre las posibilidades de convertirse en profesional. “No jugaba bien cuando estaba en la academia. Perdía en las primeras rondas y mis amigas hacían semifinales y finales. Pero cuando comencé a competir en los torneos juniors, especialmente en la clasificación de un ITF de Grado tres, avancé y gané el campeonato. Después de eso sentí confianza para arrancar a competir y seguir adelante”.

Pese a los excelentes resultados deportivos, su padre insistió a Elena para que estudie una carrera universitaria. Entonces, frente a las dificultades económicas que atravesaba la familia, apareció la oferta de la Federación de Tenis de Kazajistán. “Ellos creyeron en mí cuando no era tan buena”, recuerda quien en 2018 oficializó su cambio de ciudadanía para comenzar a competir en torneos internacionales en representación del país asiático.

Elena Rybakina jugará hoy una de las semifinales del US Open frente a Coco Gauff

Un año después, se estrenó como campeona en el circuito femenino ganando el WTA 250 de Bucarest ante la local Patricia Maria Tig. Tres años después, se presentó ante la atenta mirada del mundo haciendo historia en nombre de Kazajistán al convertirse en la campeona de uno de los eventos más prestigiosos del deporte: Wimbledon. Ya firmemente establecida entre las mejores, dejando atrás algunos períodos atravesados por lesiones y polémicas referidas a su equipo, desembarcó en Melbourne como la quinta preclasificada y, después de dos semanas de grandísimo desempeño, superó en la definición a Aryna Sabalenka, número uno y bicampeona del Australian Open, por 6-4, 4-6 y 6-4 levantando su segundo Grand Slam.

En abril fue al polvo de ladrillo de Stuttgart y se llevó el título también. Perdió las finales de Indian Wells y Toronto pero no dejó de darle valor punto a punto a lo conseguido. En Nueva York se sube a lo más alto del podio desbancado de la cima a la bielorrusa Aryna Sabalenka.