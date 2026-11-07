Colapinto: se retrasa por lluvia la tercera práctica del Gran Premio de Brasil

La Fórmula 1 ya se encuentra instalada en el país vecino para disputar una nueva fecha del campeonato mundial en el tradicional Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde Franco Colapinto afronta este fin de semana su compromiso al volante del Alpine. Tras su paso por México, la máxima categoría del automovilismo motoriza la expectativa de los fanáticos argentinos en el circuito paulista.

El piloto de Pilar completó este viernes las dos primeras tandas de entrenamientos libres con saldo positivo. En la sesión inicial se ubicó en el noveno lugar con un mejor registro de 1:14.832, mientras que en la segunda práctica ocupó el décimo primer puesto con un tiempo de 1:11.996, logrando ubicarse por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La actividad oficial continuará durante la jornada de este sábado con la disputa de la tercera práctica libre, programada entre las 11:30 y las 12:30. Posteriormente, la tensión aumentará de cara a la sesión de clasificación, que se llevará a cabo de 15:00 a 16:00 para definir la grilla de partida de la competencia principal.

El Gran Premio se pondrá en marcha este domingo 8 de noviembre a partir de las 14:00, hora de Argentina, y la acción podrá seguirse en vivo a través de las plataformas y señales habituales que transmiten la categoría, además de la cobertura de Carburando.

La exigencia sobre el trazado brasileño constará de 71 vueltas para completar un total de 305,939 kilómetros en un circuito inaugurado en 1938, integrado al calendario mundial desde 1973 y caracterizado por sus 4.309 metros de extensión, 15 curvas, sentido antihorario e importantes desniveles, donde el récord de vuelta continúa en manos de Valtteri Bottas con el tiempo de 1:10.540 conseguido en 2018.