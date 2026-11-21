Rodolfo Arruabarrena habló en la conferencia de prensa a la final de la Copa Sudamericana y expresó que no le gusta “hablar de revanchas” y que Boca lo “desacomoda”, además de elogiar a sus jugadores, con los que considera que se puede ir a la guerra.

El Vasco definió la final como “un partido importante” y agregó: “No me gusta hablar de revanchas. Es una segunda etapa, con un grupo diferente y otro momento. Voy viviendo el día a día y el entrenar a este tipo de jugadores me va haciendo mejor entrenador. Estamos en un club que necesita siempre ser protagonista, ganar títulos y hace algunos días atrás les hemos podido dar un título que se necesitaba”.

Respecto a qué partido imagina en Colombia, Arruabarrena dijo que se puede “visualizar cualquier tipo de partido. Los pequeños detalles son los que definen. En este tiempo se ha hablado de las presiones de un lado y del otro. Cada uno tiene su presión, depende del grupo que tengas y de la personalidad. Nosotros en este semestre hemos demostrado que sabemos jugar este tipo de partidos y espero que no sea la excepción. Va a haber momentos para disfrutar y para sufrir”, señaló el DT xeneize.

Arruabarrena elogió al rival al señalar que “Mineiro tiene un plantel numeroso, un gran presupuesto y un entrenador que sabe siempre lo que quiere y lo ha demostrado en diferentes clubes. Ha competido y está compitiendo con clubes de mayor presupuesto” pero mostró su respaldo a los “Wachiturros” del plantel, el grupo que conforman Milton Delgado, Lautaro Di Lollo, Tomás Aranda, Leonel Flores, Ayrton Costa, Williams Alarcón y Carlos Palacios: “Tengo a los ‘Wachiturros’ que, si hay que ir a Ucrania o Rusia, desvalijan el armamento nuclear”.

Además, el Vasco expuso sus sentimientos hacia Boca, ya que expresó: “Soy muy estricto, pero Boca me desacomoda. Y es lo que hay, mientras vengan los títulos y el hincha de Boca se identifique con este grupo, bienvenido sea. Después tendré tiempo de acomodarme... o mi señora me acomodará”, bromeó el entrenador.