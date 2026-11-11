Salen a la venta más entradas para la final de Estudiantes y Palmeiras: cuándo y cómo comprarlas

Estudiantes confirmó que este miércoles 11 de noviembre, desde las 17, se habilitará una nueva venta de entradas para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el sábado 28 en el estadio Centenario de Montevideo. Las localidades serán de categoría 2, estarán ubicadas en la tribuna Olímpica y costarán 250 dólares.

La nueva instancia llega después de las dificultades registradas durante las primeras etapas de comercialización, cuando las entradas se agotaron rápidamente y aparecieron ofertas de reventa a precios superiores a los oficiales. Tras las gestiones del club, CONMEBOL dispuso un cupo adicional para los hinchas albirrojos.

La venta se realizará a través de la plataforma oficial ElevenTickets y tendrá dos modalidades: una exclusiva para socios que todavía no consiguieron entradas, organizada mediante el ranking del club, y otra abierta al público general con DNI argentino.

Los horarios y requisitos para comprar

La venta para socios comenzará a las 17 y estará dividida en tres ventanas. De 17 a 20 podrán comprar quienes tengan entre 400 y 545 puntos (290 a 362 para socios del interior); de 20 a 22, aquellos con 200 a 399 puntos (150 a 289 del interior); y de 22 a 24, los que tengan entre 0 y 199 puntos (0 a 149 del interior).

Desde Estudiantes aclararon que ninguna ventana tendrá entradas garantizadas y que las últimas dos solamente se habilitarán si quedan localidades disponibles. Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro entradas para socios habilitados en la misma ventana, siempre que ninguno haya conseguido previamente una localidad.

En paralelo, desde las 17, comenzará la venta general para ciudadanos argentinos, sin necesidad de ser socios. En ambos casos será obligatorio estar registrado previamente en ElevenTickets, mientras que las entradas serán digitales, nominadas e intransferibles.

La comercialización se realizará en libertadores.eleventickets.com, donde los interesados deberán seleccionar la modalidad correspondiente.