Salinas, el ídolo de San Carlos que dice adiós

No es nada sencillo para un futbolista decirle adiós a la actividad después de tantos años de sacrificio. Porque al momento de tomar la decisión hubo que consensuar con la familia, analizar la carga emocional que significa dejar de jugar y esperar que llegue ese momento que no muchos desean.

Rodrigo Salinas, con más de dos décadas de profesión, le dice adiós al fútbol a los 40 años y vistiendo la camiseta del club que lo vio nacer allá por 2004.

Y el momento del adiós será esta tarde a partir de las 13, cuando Villa San Carlos reciba en Berisso a Real Pilar, en el último partido del torneo de la B Metropolitana.

“Huuu, este retiro tiene muchas sensaciones encontradas. Sensible, emocionales... Y por el otro lado, de satisfacción, por el hecho de estar contento con la carrera que estoy terminando. Muchas sensaciones juntas, y feliz al mismo tiempo”, expresó el oriundo de Berisso.

Salinas es de San Carlos, club cuya camiseta defendió en la temporada que está a punto de finalizar, y que a partir de mañana pasará a integrar la galería de los máximos ídolos. Su primer ciclo en el Celeste quedó grabado en la historia, y fue el 18 de mayo de 2009, cuando convirtió el emblemático gol del empate 1-1 frente a de Cambaceres que selló el campeonato de la Primera C y el histórico primer ascenso a la B Metropolitana.

“Fue un orgullo haber podido vestir esta camiseta. Soy hincha y San Carlos me hizo muy feliz”

“Cuando regresé al club, me daba la pauta de que todo iba terminando de a poco. Más allá de estar en el club que nací y amo, tuve la responsabilidad de tratar de estar competitivo lo mejor posible. Y a mi edad era un desafío. Intenté ver como me sentía en el día a día, tanto en las prácticas como en los partidos. Lo terminé de definir en los últimos meses. Ya lo tenía en la cabeza. Por el desgaste, el día a día, ya me costaba recuperarme para los partidos, notaba que tenía que dosificar las cargas. Si bien me sentí a la altura, convertí diez goles en el torneo, pero a veces, la carrera es injusta cuando vemos que estamos terminando. No podes elegir el momento. Una lesión te saca del medio, el mal rendimiento o la edad misma. Acá se dio de que con mis 40 años pude estar a la altura, sentirme vigente y hacer goles. Y esa sensación de que me estaba costando, era un indicio de todo estaba por terminar pronto. Y decidí que sea ahora”.

“Retirarme acá es muy especial. Por todo lo que significó el club para mí. Es algo que no tiene precio. San Carlos es un club enorme, y al que amo”.