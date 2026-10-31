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Hoy se despide ante real pilar

Salinas, el ídolo de San Carlos que dice adiós

Tras más de 20 años de trayectoria, y partícipe de las grandes hazañas futbolísticas del Celeste se retira de la actividad
rodrigo salinas, el hijo pródigo de san carlos que hoy se retira

Por Leandro Duba

No es nada sencillo para un futbolista decirle adiós a la actividad después de tantos años de sacrificio. Porque al momento de tomar la decisión hubo que consensuar con la familia, analizar la carga emocional que significa dejar de jugar y esperar que llegue ese momento que no muchos desean.

Rodrigo Salinas, con más de dos décadas de profesión, le dice adiós al fútbol a los 40 años y vistiendo la camiseta del club que lo vio nacer allá por 2004.

Y el momento del adiós será esta tarde a partir de las 13, cuando Villa San Carlos reciba en Berisso a Real Pilar, en el último partido del torneo de la B Metropolitana.

“Huuu, este retiro tiene muchas sensaciones encontradas. Sensible, emocionales... Y por el otro lado, de satisfacción, por el hecho de estar contento con la carrera que estoy terminando. Muchas sensaciones juntas, y feliz al mismo tiempo”, expresó el oriundo de Berisso.

Salinas es de San Carlos, club cuya camiseta defendió en la temporada que está a punto de finalizar, y que a partir de mañana pasará a integrar la galería de los máximos ídolos. Su primer ciclo en el Celeste quedó grabado en la historia, y fue el 18 de mayo de 2009, cuando convirtió el emblemático gol del empate 1-1 frente a de Cambaceres que selló el campeonato de la Primera C y el histórico primer ascenso a la B Metropolitana.

“Fue un orgullo haber podido vestir esta camiseta. Soy hincha y San Carlos me hizo muy feliz”

“Cuando regresé al club, me daba la pauta de que todo iba terminando de a poco. Más allá de estar en el club que nací y amo, tuve la responsabilidad de tratar de estar competitivo lo mejor posible. Y a mi edad era un desafío. Intenté ver como me sentía en el día a día, tanto en las prácticas como en los partidos. Lo terminé de definir en los últimos meses. Ya lo tenía en la cabeza. Por el desgaste, el día a día, ya me costaba recuperarme para los partidos, notaba que tenía que dosificar las cargas. Si bien me sentí a la altura, convertí diez goles en el torneo, pero a veces, la carrera es injusta cuando vemos que estamos terminando. No podes elegir el momento. Una lesión te saca del medio, el mal rendimiento o la edad misma. Acá se dio de que con mis 40 años pude estar a la altura, sentirme vigente y hacer goles. Y esa sensación de que me estaba costando, era un indicio de todo estaba por terminar pronto. Y decidí que sea ahora”.

“Retirarme acá es muy especial. Por todo lo que significó el club para mí. Es algo que no tiene precio. San Carlos es un club enorme, y al que amo”.

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