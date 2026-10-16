Salto inicial: Gimnasia renueva la ilusión en básquet

Gimnasia pone en marcha una nueva ilusión con la participación en la Liga Argentina de Básquet. La presentación del equipo albiazul será esta noche, en el Polideportivo “Victor Nethol”. Tendrá como rival a Central Entrerriano; mientras que el partido se pondrá en marcha a las 20:30.

Al margen del debut, Gimnasia iniciará una nueva etapa, ya que contará con la presentación del entrenador: Fernando Calvi, que sucedió en el cargo a Fabián Renda tras un largo proceso (seis temporadas) al frente del conjunto albiazul.

Para esta nueva temporada, Gimnasia mantuvo en gran medida la columna vertebral del equipo que el año pasado llegó a jugar las semifinales de la máxima categoría de ascenso del básquet nacional. En dicha instancia se encontró con Lanús a quien forzó a jugar un cuarto juego de dicha instancia del torneo.

El entrenador Fernando Calvi para esta nueva edición de la Liga Argentina de Básquet, lo que antes era el TNA (Torneo Nacional de Ascenso) contará con Raúl Pelorosso, Pedro Pérez Disalvo y el cubano Joan Gutiérrez Conde ya que tenían contrato vigente con la institución de calle 4.

Además, contará con los servicios de Juan Francisco Boffelli, que renovó por una temporada más y continuará vistiendo la camiseta del Lobo, que desde su arribo se transformó en una de las piezas claves del funcionamiento del equipo y en la última temporada promedió 8 puntos por partido, con un 54% en tiros de dos puntos y un 33% en lanzamientos de tres puntos, 1,4 asistencias y 1 robo por juego.

En el caso de Raúl Pelorosso afrontará su tercera temporada en Gimnasia. El base viene de promediar casi 10 puntos por partido, 33% en lanzamientos de tres puntos, 51% en lanzamientos de dos puntos y casi 5 asistencias por juego en la temporada 2025-2026.

Por su parte, Pedro Pérez Disalvo volvió a ponerse la camiseta de Gimnasia en la temporada pasada tras un par de años fuera de la institución. Durante el certamen anterior con la camiseta albiazul promedió 6 puntos por juego, 35% desde 6,75 y un 40% en tiros de dos puntos sumado a sus más de dos asistencias por juego.

Otro de los que tenía contrato vigente era el cubano Joan Gutierrez Conde. En la temporada 2025-2026 fue uno de los goleadores del equipo con 11,2 puntos por partido, 55% de efectividad en lanzamientos de dos puntos, 32% en tiros de tres puntos y más de 9 rebotes, que promedio por partido.

El próximo martes, Gimnasia volverá a jugar como local, cuando reciba a Ciclista de Junín

Bradley Cimperman será en nuevo extranjero. Nació en Saint Paul (Minnesota). Tiene 24 años y mide 1,93. Llega a Gimnasia después de haber disputado la última temporada en el Clube dos Galitos de la Liga Portuguesa de Basquetbol. En el conjunto lusitano promedió 21 puntos por partido, 2 asistencias y casi 8 rebotes.

En lo que tiene que ver con Fernando Calvi, el entrenador tiene 45 años y es oriundo de la ciudad bonaerense de San Martín. Asumió el cargo en Gimnasia después de su paso como técnico principal de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquet. Ahí se consagró campeón del Torneo Interligas 2024 y además estuvo al frente del equipo de la Liga de Desarrollo.

Como jugador por más de 20 años, Calvi cuenta con una extensa trayectoria en el basquetbol argentino, con pasos por distintos clubes de nuestro país y también de Brasil.

Para Calvi también será un gran desafío, ya que estará al frente de un equipo de Gimnasia con toda la historia que tiene el conjunto albiazul en el básquet argentino y con la responsabilidad del ascenso a la máxima categoría.