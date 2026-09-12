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Visita a laferrere

San Carlos, ante un compromiso de riesgo

san carlos no la tiene sencilla

Por Redacción

En su afán de poder ingresar al Reducido, Villa San Carlos comenzará a quemar sus últimos cartuchos, a ocho fechas del final, cuando esta tarde a partir de las 15, y con el arbitraje de Jonathan Barrios, enfrente de visitante al siempre complicado Deportivo Laferrere, en uno de los partidos que le dará continuidad a la 35º fecha de la B Metro.

El cuadro de Berisso, con 39 puntos (15º en la tabla), se encuentra a nueve unidades de Armenio (48) el último del pelotón que está ingresando a los playoffs, por lo que el objetivo de ahora en adelante apunta a no dilapidar más puntos, como sucedió en la fecha anterior cuando en Berisso igualó sin goles con Brown de Adrogué.

El compromiso de esta tarde tendrá su importancia, porque enfrente tendrá a un Laferrere que hoy por hoy se encuentra fuera del Reducido, y además, tendrá el estreno de su nuevo entrenador, César “Chiqui” Carranza, que durante la semana, reemplazó en el cargo a César Monasterio. Para este partido, Miguel Ángel Restelli introducirá dos variantes: Kevin Pavia jugará por Franco Mussis y Augusto Pontón por Ezequiel Melillo. El equipo: Akimenco; Farías, Lloyaiy, Areco, Ojeda y R. Martínez; Pontón, F. González y Pavia; Lugones y Salinas.

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