San Carlos bajó a Arsenal en Berisso

Con un gol del defensor Luciano Machín, en tiempo adicional, Villa San Carlos se dio el gusto de bajar a Arsenal, uno de los candidatos al ascenso, al que venció en el Genacio Sálice por la mínima diferencia.

El Celeste, que ahora suma dos triunfos al hilo, ganó de manera justa, porque a lo largo del encuentro fue el que siempre propuso algo diferente.

De esta manera, el equipo de Berisso alcanzó los 47 puntos; y se ubica en el decimotercero puesto, a la espera de que lo suceda con Comunicaciones (54), el último en ingresar al Reducido, que esta tarde a partir de las 15 recibe a Flandria.

Dirigió Wenceslao Meneses y San Carlos salió a la cancha con Pablo Bangardino; Lloyaiy, Areco y Estévez; Farías, Pontón, E. González y Cañete; Mussis, Salinas y Lugones.

En otros resultados, Dock Sud, Armenio 3; Defensores Unidos 1, Argentino (Q) 1; Real Pilar 2, Villa Dálmine 0; Liniers 1, Excursionistas 0; San Martín 2, Argentino (M) 1 y Camioneros 1, Laferrere 2. Hoy a las 15, Comunicaciones-Flandria y Sp. Italiano-Talleres.