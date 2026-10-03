San Carlos busca una alegría ante Arsenal

San Carlos, que ocupa el decimotercer puesto con 44 puntos, y lejos de los puestos de clasificación para el Reducido, afrontará esta tarde un compromiso de riesgo, cuando a las 15 y con el arbitraje de Wenceslao Meneses, reciba a Arsenal, escolta con 69 y aún con chances de coronarse campeón, en uno de los destacados de la 38º fecha del torneo de la B Metropolitana.

El Celeste, que viene de ganarle a Argentino de Merlo por la mínima diferencia, apuesta sus cartas a sumar nuevamente de a tres, esta vez, ante Arsenal, uno de los equipos más regulares del torneo y candidato a obtener el ascenso.

Si bien las posibilidades de clasificar quedaron truncas, el objetivo de San Carlos es poder sumar todos los puntos necesarios de acá hasta el final y terminar en la tabla lo más arriba posible. Para este partido, Tomás Akimenco reemplazará en el arco a Pablo Bangardino. El resto del equipo sería el mismo, es decir, Akimenco; Lloyaiy, Areco y Estévez; Pontón, E. González, A. Acosta y Cañete; Mussis; Salinas y Lugones.