San Carlos, en un difícil compromiso ante el líder

Villa San Carlos, que prácticamente se despidió de su lucha por alcanzar un lugar en el Reducido (sus chances son mínimas), afrontará hoy 20 un compromiso de alto riesgo, cuando a partir de las 20 y con el arbitraje de Julián Jerez, enfrente en el Coliseo del Bajo Belgrano, al puntero absoluto Excursionistas, en uno de los dos encuentros que marcará el inicio de la 39º fecha del torneo de la B Metropolitana.

El Celeste (47 puntos) le ganó en la fecha pasada a Arsenal, uno de los grandes candidatos al ascenso, y esta noche, buscará hacer lo mismo contra el puntero, Excursionistas (74 puntos), que a tres fechas del cierre, quedó muy cerca de lograr el ascenso a la Primera Nacional.

¿Podrá arruinarle el festejo al Verde?. Esa es la idea del equipo de Berisso, que llega entonado después de la victoria en la fecha anterior sobre Arsenal por 1-0, con gol sobre la hora de Luciano Machín.

Para enfrentar a Excursionistas el entrenador Miguel Ángel Restelli no tiene definido el once titular. Se especula con la chance de repetir el equipo que venció a los del Viaducto, aunque podría surgir alguna variante, como suele suceder entre un partido y otro. Y esa variante sería el regreso a la titularidad de Tomás Akimenco, en reemplazo de Pablo Bangardino.

Es decir que la probable formación sería con Tomás Akimenco; Gustavo Areco, Simón Cañete y Alejo Lloyaiy; Ezequiel González, Iñaki Estéves, Augusto Pontón y Alejandro Lugones; Fernando Farías y Rodrigo Salinas.

Excursionistas, por su parte, se encuentra a un paso de conseguir el ascenso a la Primera Nacional. Encabeza las posiciones con 74 puntos, con cinco de ventaja sobre Arsenal (69), cuando quedan apenas tres fechas para el final del torneo.

Esto significa que si el equipo del Bajo Belgrano, que conduce Rodrigo Bilbao, obtiene los tres puntos, obligará a los del Viaducto a ganar sí o sí su partido ante San Martín, mañana en Sarandí. Caso contrario, podría coronarse por anticipado si Arsenal empata o pierde.

El probable equipo de Excursionistas sería con Rodríguez; Fernández, Paulides, Pedrosa y Arango; Ávalos, Zoratti, Espeche y Alaniz; Damiolini y Tellas.