San Carlos enfrenta a Argentino de Merlo

Villa San Carlos, con 41 puntos y aún con chances matemáticas de poder pelear por un lugar el Reducido, visita esta tarde desde las 15 y con el arbitraje de Julián Beligoy, a Argentino de Merlo (44), que también pretende ingresar a los Playoffs, en uno de los partidos que corresponde a la 37º fecha de la B Metropolitana.

El Celeste, que lleva cuatro partidos sin triunfos, con tres empates al hilo y una derrota), tiene casi cerrada su permanencia en la categoría, por lo que ahora intentará llegar al Reducido (quedan seis fechas), a pesar de haber dejado en el camino puntos que hoy le hubiesen venido como anillo al dedo.

Con relación al equipo titular, el entrenador Miguel Ángel Restelli tiene pensado repetir los mismos once que igualaron sin goles con Talleres, en la jornada anterior, aunque la única duda que le surgió en las últimas horas es la presencia en el ataque de Rodrigo Salinas o Mauro Plastino. El equipo sería con Akimenco; Farías, Lloyaiy, Estévez y Martínez; Pontón, González, Mussis; Lugones y Plastino o Salinas.