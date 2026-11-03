San Carlos entró en vacaciones y planifica la pretemporada

Después de empatar 1-1 con Real Pilar, que significó el último partido de la actual temporada en la B Metropolitana, fue licenciado hasta el martes que viene.

Sí, los jugadores del Celeste entrenarán hasta el 4 de diciembre, y después, volverán a tener vacaciones hasta el 5 de enero de 2027 cuando el grupo comienza con los trabajos de pretemporada, ya con la mirada puesta en la próxima edición del campeonato.

Todavía es muy prematuro hablar de cómo estará conformado el próximo plantel. Todo este tiempo servirá para que el grupo lleve adelante las últimas prácticas del año, para luego regresar pensando en encarar el torneo.

Por lo que se supo, aquellos jugadores que aún tienen contrato (hasta el 31 de diciembre) deberán continuar hasta fin de año.

Luego, ya en diciembre, comenzará la ronda de charlas con varios jugadores a los efectos de renovar o no el vínculo contractual.

Y luego, se hablará con aquellos futbolistas que van a continuar en el plantel, con los que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Restelli y con aquellos que podrían sumarse como posibles refuerzos.

Pero para ello, habrá mucho tiempo por delante. y se sabe que la dirigencia se tomará su tiempo para definir varias cuestiones que tienen que ver con el armado del próximo plantel.