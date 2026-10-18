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3-0 en Berisso

San Carlos no dejó dudas y goleó a Villa Dálmine

san carlos ganó sin despeinarse

Por Redacción

Villa San Carlos, en el último partido de local en este torneo, se despidió de su gente con una clara victoria por 3-0 sobre Villa Dálmine, clasificado para el Reducido; mientras que Excursionistas empató con San Martín y deberá esperar la próxima fecha para coronarse campeón y ascender.

Los goles fueron de Nicolás Agorreca, en contra, Rodrigo Salinas y Alejandro Lugones.

San Carlos fue un legítimo ganador. De entrada, nomás, encontró el primer gol después de una jugada desafortunada del defensor Nicolás Agorreca, que venció su propio arco. Luego, el partido se hizo equilibrado, aunque con un leve predominio del Celeste. Dentro de ese contexto, el local controló las acciones a partir del trabajo de los volantes, ante un Dálmine que le costó acomodarse en el campo de juego.

En el complemento, el equipo de Miguel Ángel Restelli liquidó el partido con los goles de Rodrigo Salinas y Alejandro Lugones. Dirigió Maximiliano López Monti y el Celeste alistó a Akimenco; Lloyaiy, Pontón, Machín y Cañete; Farías, Ezequiel González, Cairo y Mussis; Salinas y Lugones.

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