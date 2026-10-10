San Carlos no hizo pie en el Bajo Belgrano

Se sabía de antemano que el partido no iba a resultar sencillo. Por la necesidad de Excursionistas y por lo que se jugaba en este compromiso. Y así fue que el equipo del Bajo Belgrano no se apiadó del Celeste, al que goleó por 4-0 en una demostración contundente y quedó muy cerca de lograr el ascenso a la Primera Nacional.

El conjunto de Berisso fue claramente superado por Excursionistas, que puso sus condiciones ni bien comenzó el encuentro. Marcó los tiempos, no permitió que San Carlos hiciera su juego, y encima, pegó cuando se lo propuso.

Nicolás Damiolini, Alejandro Ávalos, Gabriel Tellas y Gonzalo Pedrosa convirtieron los goles del equipo que conduce Rodrigo Bilbao, que quedó más cerca de coronarse campeón y de obtener el ascenso en forma directa.

El partido jugado en el Bajo Belgrano lo dirigió Julián Jerez y el Celeste (resignó una racha de dos triunfos y tres empates) salió a la cancha con estos jugadores: Akimenco; Lloyaiy, Areco y Estéves; Farías, Pontón, E. González y Cañete; Mussis; Salinas y Lugones.

Ayer, Talleres 1, Camioneros 1. Hoy, Arsenal-San Martín; Flandria-CADU; Ituzaingó-Argentino (Q); Laferrere-Dep. Merlo; Dámine-Liniers y Armenio-Comunicaciones.