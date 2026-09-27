San Carlos pegó primero y festejó en Merlo

San Carlos reavivó las chances de poder ingresar al torneo Reducido, después de la victoria de ayer por 1-0 sobre Argentino de Merlo, un en partido de trámite discreto, en donde el Celeste sacó provecho del gol de Rodrigo Salinas, a los 21 minutos del complemento.

El cuadro de Berisso, que venía de cuatro partidos sin ganar, recuperó parte de sus posibilidades de llegar a los Playoffs, ya que quedó a nueve puntos del último que está ingresando, Comunicaciones, con cinco fechas para el cierre.

El primer tiempo fue equilibrado, con un leve predominio del local, aunque el Celeste recompuso su imagen a partir de la media hora de juego.

En la parte final, San Carlos salió con otra determinación. Presionó algunos metros más arriba, controló los espacios y logró llegar al desnivel, a través de uno de los grandes íconos, Rodrigo Salinas, que volvía a ser titular en el equipo.

El Celeste, conducido por Miguel Ángel Restelli, salió a la cancha con Bangardino; Lloyaiy, Areco y Estévez; Pontón, E. González, Acosta y Cañete; Mussis; Salinas y Lugones.