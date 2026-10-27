San Carlos perdió y le dio vida a la UAI Urquiza, que no se resigna

Villa San Carlos, en su penúltimo partido de la temporada a la B Metropolitana, dejó pasar una buena ocasión de seguir sumando, al perder por 2-0 con la UAI Urquiza, que a pesar de la valiosa victoria, continúa en zona de descenso directo (llegó a los 42 puntos), y a una fecha del final, no se resigna a perder la categoría.

El otro equipo que se complicó con sus permanencia en la divisional, fue Brown de Adrogué (43 unidades), que perdió en el Lorenzo Arandilla (1-0 con la CADU, que tomó aire con el descenso), y deberá resolver su suerte en la última fecha, cuando visite en la Barranca Argentino de Quilmes.

Volviendo al partido que jugó el Celeste, durante el primer tiempo, el partido fue de discreto desarrollo, donde los dos equipos jugaron lejos de los arcos y generaron pocas situaciones de peligro.

Sin embargo, en la parte complementaria, la UAI se volcó masivamente al ataque, y en una ráfaga de dos minutos sentenció el partido, gracias a los goles de Santiago Scacchi, a los 33 minutos, y Enzo Díaz, a los 35.

El partido se jugó en el Monumental de Villa Lynch, dirigió Ramiro Maglio y San Carlos salió a la cancha con estos nombres y Apellidos; Pablo Bangardino; Alejo Lloyaiy, Gustavo Areco, Antonio Martínez; Fernando Farías, Ezequiel González, Zago Zegarra y Francisco Cairo: Franco Mussis; Mauro Plastino y Mauricio Almirón.

El emblema e ídolo de Villa San Carlos, Rodrigo Salinas, que ayer estuvo ausente en Villa Lynch, anunció su retiro dela actividad profesional cuando termine el actual torneo. El delantero, de 40 años, que también pasó por las filas de Godoy Cruz, Unión, Central, Chacarita, entre otros, le pondrá punto final a su carrera este fin de semana, cuando San Carlos reciba a Real Pilar.