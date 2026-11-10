San Carlos pone primera y regresa al trabajo

Tras finalizar su participación en el torneo de la Primera B Metropolitana y quedar licenciado, Villa San Carlos retomará hoy los entrenamientos, con actividad prevista hasta el 4 de diciembre. Luego, el plantel volverá a tener licencia hasta el 5 de enero del año próximo, fecha establecida para el inicio de la pretemporada.

De esta manera, el Celeste comenzará una etapa de análisis y planificación de cara a la próxima temporada. Uno de los principales desafíos será la conformación del nuevo plantel, teniendo en cuenta que durante diciembre vencerán numerosos contratos. El entrenador deberá evaluar qué futbolistas continuarán, cuáles no renovarán y qué incorporaciones serán necesarias para reforzar al equipo.

Cabe recordar que el conjunto dirigido técnicamente por Miguel Ángel Restelli terminó en el undécimo puesto de la tabla de posiciones, con 51 unidades, a nueve puntos de la zona de Reducido. En su recorrido por la tercera categoría del fútbol argentino, cosechó 12 victorias, 15 empates y 15 derrotas.