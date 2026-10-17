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Desde las 15

San Carlos se despide de su gente ante Dálmine

Por Redacción

Villa San Carlos, que solo juega para cumplir porque no pudo alcanzar un lugar en el Reducido, se despide esta tarde de su público, cuando a partir de las 15 enfrente en el Genacio Sálice a Villa Dálmine, en el marco de la 40º y penúltima fecha del torneo de Primera B.

El Celeste, a pesar de la gran recuperación que experimentó a partir de la llegada de Miguel Ángel Restelli, no logró llegar al Reducido, aunque su mayor objetivo fue mantener la categoría, luego de un comienzo de campeonato para el olvido.

Para este compromiso, el entrenador no confirmó el equipo, aunque podría tener algunos cambios respecto de la formación que cayó ante Excursionistas. Hoy juegan Dock Sud-Laferrere; Liniers-UAI Urquiza; Camioneros-Argentino (M); Argentino (Q)-Flandria; CADU-Armenio; Comunicaciones-Brown (A); Italiano-Arsenal; San Martín-Excursionistas; Dep. Merlo-Talleres y Real Pilar-Ituzaingó.

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