San Carlos visita al necesitado UAI Urquiza

Villa San Carlos, que solo juega para cumplir con el calendario, afrontará esta tarde el penúltimo partido de la Primera B, cuando a partir de las 15:00 y con el arbitraje de Ramiro Maglio, enfrente en Villa Lynch a la UAI Urquiza, que necesita ganar para soñar con la permanencia en la categoría.

El Celeste, con 50 puntos, tiene como propósito cosechar todo lo necesario hasta el final para tener un final de temporada mucho más digno, después de un año irregular, donde pudo recuperar protagonismo después de la llegada de Miguel Ángel Restelli al promediar la competencia.

Y en ese contexto, el cuadro de Berisso tendrá por delante otro compromiso que servirá para intentar cosechar una nueva victoria, y empezar a cerrar el año en una posición más cómoda.

El rival de turno será la UAI Urquiza, que ocupa el penúltimo puesto en la tabla de posiciones y se encuentra en zona de descenso con 39 unidades, tres por debajo de Defensores Unidos. Por eso, tendrá que poner toda la carne en el asador en procura de alcanzar el triunfo y llegar a la última fecha (42º) con posibilidades de mantener la categoría.

Para este partido, el entrenador de San Carlos no confirmó el equipo, aunque podría repetir los mismos nombres, respecto de la formación que goleó a Villa Dálmine. O sea que el Celeste saldría a la cancha con Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Augusto Pontón, Luciano Machín, Cañete; Fernando Farías, Ezequiel González, Francisco Cairo, Franco Mussis; Rodrigo Salinas y Alejandro Lugones.

El otro compromiso que cerrará la anteúltima fecha del campeonato en esta jornada de lunes será el que sostendrán desde las 19.00 en Adrogué el local Brown y Defensores Unidos.

La despedida del Celeste en este 2026 será el próximo fin de semana en el Genacio Salice cuando reciba a Real Pilar en el cierre del torneo.