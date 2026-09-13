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SE JUEGA DESDE LAS 19.15 EN AVELLANEDA

San Lorenzo, con el debut de Insúa, visita al Rojo

X (@SanLorenzo)

Por Redacción

Independiente-San Lorenzo y Huracán-Racing son los partidos más salientes del domingo por la novena fecha del Torneo Clausura.

A las 19:15, Independiente recibirá al Ciclón en el Estadio Libertadores de América con arbitaje de Facundo Tello y TV por ESPN Premium.

San Lorenzo contará con el debut de Rubén Darío Insua, quien iniciará su tercer ciclo como director técnico del club.

Por su parte, Racing visitará a Huracán en un partido que podría ser clave para el futuro de su director técnico Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro se jugará desde las 21:30 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Pablo Dóvalo.

Además, en el primer turno de día, a las 14.45, se jugarán simultáneamente Tigre-Rosario Central (en Victoria) y Sarmiento-Belgrano (en Junín).

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